Młodzi chcą wyglądać na bogato, ale nie stać ich na Balenciagię, Chanel, Diora i Louis Vuitton. Znamy najczęściej podrabiane marki i ceny

- No chyba nikt nie uwierzy, gdy spotka w autobusie nastolatkę z torebką Givenchy za 15 tys. zł, że jest ona oryginalna. Im lepsza podróba tym droższa, ale czy jeśli płaci się 800 zł za coś, co normalnie kosztuje 5 tys. zł to tak tanio? Wszystko zależy od batch, czyli jakości fejka - twierdzi dwudziestolatek.