Mniejsze stawki dla przewoźników kolejowych na Kujawach i Pomorzu w 2024 roku. Oto powody!

Kwoty zależą od tras

Pojawiły się nowe nazwy linii komunikacyjnych, co było konieczne na etapie sporządzania wniosku do wojewody o przyznanie dotacji na realizację takich przewozów w regionie. chwała została przegłosowana.

Mniej? Oto powody

W pakiecie A do 14 grudnia 2024 roku to ma być 28,97 zł brutto dopłaty do jednego pociągokilometra (było 29,64 zł), a w pakiecie B1 i B2 - 30,39 zł brutto (było 31,06 zł).

Radny Michał Krzemkowski zapytał, dlaczego stawki są niższe.

- Czy mamy do czynienia z incydentem, czy to stały trend? Energia będzie tanieć przez cały rok? - chciał wiedzieć Krzemkowski.

Odpowiedział mu Paweł Adamczyk, skarbnik województwa: - Dzięki tarczy energetycznej, która ma obowiązywać jeszcze do połowy 2024 roku, udało nam się zaoszczędzić 2 mln zł, uzyskaliśmy o 67 groszy mniej na jednym pociągokilometrze. W zależności, jak to się zmieni w drugiej połowie roku, będziemy dostosowywać stawki do aktualnych warunków, na razie są niższe.