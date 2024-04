Moda na churching. Te kościoły w okolicy Golubia-Dobrzynia warto odwiedzić - zdjęcia kościołów Karolina Rokitnicka

Zjawisko churchingu polega na odwiedzaniu rożnych kościołów. Dla jednych to poszukiwanie odpowiedniej parafii czy duszpasterzy albo duchowych przeżyć. Dla innych jest to okazja do turystycznych podróży oraz zwiedzania zabytków. Z pomocą naszych Czytelników przygotowaliśmy galerię najbardziej lubianych kościołów w okolicy Golubia-Dobrzynia.