Modne brązy na 2024 rok. Oto najmodniejsze fryzury - strzyżenia i koloryzacje [6.03.2024 r.]

Modne brązy na 2024 rok

W 2024 roku, po dłuższej dominacji w modzie ciepłych odcieni brązów (karmelowy, orzechowy, miodowy), wracamy do klasyki. Wśród top koloryzacji znajdą się przede wszystkim głębokie brązy, a wśród nich espresso brunette, czekoladowy brąz czy zimne kakao . Panie, którym marzą się latem jaśniejsze, odmładzające pasma, mogą okresowo zastosować jaśniejsze refleksy lub sombre. Rozświetlą one skórę i odciągną uwagę od niedoskonałości.

Espresso brunette

Espresso brunette to bardzo ciemny odcień brązu. Taki kolor pokochały gwiazdy kina, między innymi Monica Bellucci czy Ana de Armas. Kolor pasuje paniom o klasycznych rysach twarzy i jasnej skórze. Kolor przełamany jest jasnymi refleksami nakładanymi techniką balayage, co daje niesamowity efekt końcowy.

Czekoladowy brąz

Czekoladowy brąz to koloryzacja ponadczasowa. Jest to też jeden z ulubionych odcieni Polek - pasuje bowiem do porcelanowych i brzoskwiniowych karnacji oraz jasnych oczu. Czekoladowy brąz podkreśla rysy twarzy, oczy, usta. Dodaje wyrazistości i charakteru. Panie, które walczą z niedoskonałościami lub z natury mają bardzo wyraziste rysy twarzy, powinny zastanowić się nad łagodniejszą koloryzacją.