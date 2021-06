Modne fryzury na lato 2021! Glass hair, czyli włosy idealnie gładkie niczym tafla lustra [zdjęcia - 23.06.21]

Modne fryzury na lato 2021. Glass hair to tegoroczny hit wśród stylizacji włosów - włosy idealnie gładkie niczym tafla wody to jedna z najmodniejszych fryzur.Fryzura "glass hair" to idealnie proste, gładkie i lśniące włosy - niczym tafla lustra.Zobacz jeden z najmodniejszych trendów - glass hair i sprawdź, czy będzie pasować do Ciebie >>>>>

pixabay.com