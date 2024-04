Modne fryzury na lato 2024. Ten bob będzie królował w salonach fryzjerskich [15.04.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Bob to jedna z najpopularniejszych fryzur, które wybierają kobiety. Aktualnie jest wiele odmian tego uczesania, dzięki czemu można dostosować je do różnych kształtów twarzy. Najbliższy sezon leni we fryzjerstwie upłynie z pewnością pod znakiem różnorodnych wersji boba. Zobaczcie, kilka inspiracji na nadchodzące miesiące.