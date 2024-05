Modne inwestycje w obligacje w 2024 roku. Czy to się opłaca? Mamy obszerny komentarz eksperta

Papiery skarbowe lub korporacyjne

- Jesteśmy w momencie, kiedy doszło do mocnego spadku inflacji, ale stopy procentowe cały czas pozostają wysokie. To sytuacja, w której osoby wybierające produkty gotówkowe, w tym np. obligacje, mają szansa na realny zysk, ponieważ inflacja pozostaje niższa od oprocentowania - wyjaśnia naszym Czytelnikom Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro.

Procentowanie stałe i zmienne

Według Majtkowskiego, moment, w którym stopy procentowe przestają rosnąć, a pojawia się perspektywa obniżek stóp, to czas aby zainteresować się obligacjami stałokuponowymi: - Ich wartość będzie rosła wraz ze spadkiem stóp procentowych. Jest to natomiast gorszy moment na zainteresowanie się obligacjami zmiennokuponowymi, czyli takimi, gdzie oprocentowanie zmienia się zależnie od stóp procentowych czy inflacji. Te pierwsze cały czas będą przynosić wyższe odsetki, mimo spadku inflacji , a oprocentowanie tych drugich będzie zmniejszać się w dalszej perspektywie.

Obligacje - ryzyko jest bliskie zera

Kończąc: obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez rząd danego kraju. Reprezentują dług publiczny i są używane do finansowania jego wydatków. Kiedy inwestor kupuje obligacje skarbowe to w zasadzie pożycza pieniądze rządowi, który gwarantuje wypłatę należnych świadczeń całym swoim majątkiem. Oznacza to, że właścicielom obligacji skarbowych nie grozi utrata ani zainwestowanych pieniędzy, ani należnych odsetek.

Podstawową zaletą obligacji skarbowych jest więc niskie ryzyko inwestycyjne. Tego rodzaju lokaty kapitału uważa się za bardzo bezpieczne. Ryzyko oceniane jest jako bliskie zera.