Modne krótkie fryzury damskie 2024. Takie fryzury odejmują lat i wyszczuplają twarz [11.03.2024]

Zadbaj o włosy po zimie

Włosy, aby były piękne i zdrowe, wymagają właściwej i regularnej pielęgnacji. Zwłaszcza po zimie warto zadbać o swoje kosmyki. Noszenie czapek, niskie temperatury źle wpływają na kondycję włosów.

Warto przy każdym myciu włosów stosować szampony i odżywki dobrane do naszego typu włosów. Inne potrzeby mają włosy proste, kręcone, wysoko-, średnio- czy niskoporowate. Zwłaszcza jeśli masz włosy suche albo kręcone, koniecznie postaw na nawilżenie - po myciu stosuj odżywki nawilżające i zamykające łuskę włosa.

To zatrzyma wilgoć we wnętrzu włosa. Nie zapominaj też o maskach - maski do włosów to prawdziwe bogactwo odżywczych składników. Maski najlepiej potrzymać na włosach dłuższą chwilę (około pół godziny), a samą głowę owiń folią i ręcznikiem lub turbanem, by utrzymać ciepło. Dobór odpowiedniego szamponu też jest ważny, jednak to właśnie odżywki i maski robią największą robotę. Podczas mycia, po umyciu, do spłukiwania, bez spłukiwania, olejki, mgiełki - wybór jest naprawdę spory. Raz na kilka myć umyj włosy mocniejszym szamponem oczyszczającym, który zmyje pozostałości po różnych środkach do pielęgnacji - odżywkach, lakierach, żelach.