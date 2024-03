Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem [4.03.2024 r.]

- Pierwsze powiewy wiosennych NOWOŚCI. To nie pomyłka! To już w końcu ten czas! Przygotowałyśmy dla Was DOSTAWĘ z trendami nadchodzącego sezonu! Pastelowa, subtelna kolorystyka, lżejsze tkaniny, printy, najmodniejsze fasony, oryginalne modele, bardzo wyszukana pełna kolekcja! - informuje Veppa Fashion.

Modne kolory ubrań na wiosnę 2024

Trendy zestawienia kolorów w wiosennych stylizacjach

Modne okrycia wierzchnie na wiosnę 2024

Lekkie puchowe kurtki ustępują miejsca nowym propozycjom. Hitem są krótkie kurtki szyte z płaszczowych tkanin. Często mają rękawy o długości 3/4 lub 7/8. W ofercie są też "skrócone trencze", czyli znane płaszcze, ale w wersji o długości do pasa. Znajdziemy też spory wybór ramonesek czy bomberek. W butikach są też bluzy i kardigany, które zastąpią kurtkę w pogodny dzień. Podobne zastosowanie mają oversizowe marynarki. Dla miłośniczek klasyki i elegancji mamy dobre wieści - dawno nie było takiego wyboru klasycznych płaszczy, które sprawdzą się zarówno do sukienek, jak i spodni. Jeśli lubicie sportowy styl, to możecie uzupełnić garderobę o kurtkę typu parka, idealną na deszczowe dni. W ofercie butików mamy też sporo okryć wierzchnich z łączonych materiałów - wełna i pikowany ortalion czy puchówka z wełnianymi rękawami.

Najmodniejsze stylizacje z butików na wiosnę 2024

Jak wyglądać stylowo wiosną?

Butiki prezentują stylizacje total look, czyli wszystkie rzeczy w jednym kolorze. Jednak nie musimy inwestować dużo, by wyglądać modnie. Czasami wystarczy kupić drobiazg, jak apaszka, pasek czy top, dodać go do ubrań, które już mamy w szafie, a i tak całkowicie odmieniamy swój wygląd. Stylowego wyglądu dodają też buty czy torebka w kontrastowym kolorze. Nowe okrycie wierzchnie zdecydowanie natomiast odświeży to co nosimy pod nim.