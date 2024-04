Modne łazienki od znanych projektantów. Zobaczcie pomysły Mirucia, Kupczyk, Kołdej i Szelągowskiej [30.04.2024]

Trendy w urządzaniu mieszkań nieustająco się zmieniają. Sporym wyzwaniem i wydatkiem jest remont łazienki. Sprawdzamy jakie aktualnie są modne wnętrza. Zobacz realizacje w małych łazienkach w blokach i tych dużych w domach. Prezentujemy zdjęcia, inspiracje, porady znanych z telewizyjnych programów projektantów. Takie pomysły na łazienkę mają Krzysztof Miruć, Dorota Szelągowska, Martyna Kupczyk i Marta Kołdej.

Łazienki to pomieszczenia, które najczęściej aranżują projektanci. Ich urządzenie nie jest bowiem łatwe. Zwykle na niedużej przestrzeni trzeba zmieścić określone wyposażenie jak wanna/prysznic, umywalka i toaleta, a często także sprzęty w postaci pralki/suszarki. Wyzwanie stanowi nie tylko układ pomieszczenia, ale też dobór płytek i elementów wykończenia wnetrza.

Jakie są modne kolory łazienek w 2024 roku?

W trendach zdecydowanie dominują spokojne, stonowane barwy. Biel, beż, szarość, zieleń, niebieski - to najczęściej pojawiające się główne kolory w realizacjach łazienek. Jeśli decydujemy się na zimne odcienie, to warto dodać ocieplające kolory drewna. Mogą być w formie mebli, fragmentu ściany lub podłogi.

Projektanci niezwykle często projektują łazienki nawiązując do natury. Wnętrze ma odprężać. Jest też spora grupa miłośników pastelowych barw w łazience - różu, błękitu czy pistacji. Z myślą o tych, co lubią intensywne kolory - mamy granat czy butelkową zieleń.

Modne wzory płytek do łazienki

Z wzorów popularne są imitacje kamieni - marmuru, betonu oraz ostatnio - lastryka. Są one delikatne, stonowane. Można je wpasować do wielu wnętrz. Mogą również stanowić dekoracyjny akcent.

Znajdziemy też nawiązania do drewna przypominającego panele, parkiet-jodełkę czy lamele. Mamy również płytki imitujące płótno. Jeśli lubimy wyraziste wzory, to można wybierać m.in. w motywach liści czy kwiatów. Nadal w trendach są wzory marokańskie, patchworkowe czy geometryczne, które są nowoczesne i same w sobie stanowią dekorację. Pasują zarówno do wnętrz klasycznych, jak i nowoczesnych. Jest też ogromny wybór gładkich płytek.

Trendy łazienki - zdjęcia realizacji od znanych z telewizji projektantów

Modne łazienki od Krzysztofa Mirucia, Martyny Kupczyk, Marty Kołdej i Doroty Szelągowskiej zobaczysz w poniższej galerii - zdjęcia, inspiracje.

Sprytne patenty do łazienki

Płytki do łazienki powinny być dobrane do stylu wnętrza. W skandynawskich łazienkach pasuje biel, beż czy drewno. W loftowych łazienkach musi pojawić się choć nuta grafitu czy czerni oraz drewno czy metal. Marmur i złoto - to wybory dedykowane miłośnikom stylu glamour. Wybierając materiały wykończeniowe do łazienki, nie można kierować się tylko stylistyką. Płytki powinny posiadać wysoki stopień antypoślizgowości, by były bezpieczne. Ponadto wybrane kolory i faktury nie powinny mieć wpływu na komfort użytkowania. Łazienkowe materiały powinny być praktyczne, by łatwo było utrzymać czystość. Powinny być wysokiej jakości - odporne na wilgoć i osady.

Miejsce do przechowywania w łazience

W łazience warto zadbać o miejsce do przechowywania. Można postawić na szafkę podumywalkową, słupek, półki czy zabudowę pralki. Mała łazienka wymaga sprytnych rozwiązań i maksymalnego wykorzystania przestrzeni na przechowywanie.

Jak zaaranżować małą łazienkę?

Lustra i jasne kolory to coś co optycznie powiększa pomieszczenie. Warto też na małej powierzchni zadbać o minimalizm, spójność i unikać nadmiaru rzeczy.

- Czy małe pomieszczenia zawsze muszą być w jasnych kolorach żeby dobrze wyglądały? Otóż nie! Niektóre małe przestrzenie (zwłaszcza łazienki) są świetnym materiałem, aby puścić wodze fantazji i stworzyć niesamowity klimat, musimy jedynie pamiętać o wystarczająco dobrym oświetleniu - zaznacza szelągowska.studio. Projektanci zajmujący się urządzaniem wnętrz zgodnie twierdzą, że małe łazienki są dużo trudniejsze do urządzenia niż te duże, bo na dużo mniejszej przestrzeni trzeba zmieścić te same elementy. Jest jednak sporo sposobów, dzięki którym można zyskać dodatkowe miejsce do przechowywania. Jednym z nich jest zabudowa czy szafki wiszące.

Meble do łazienki - na wymiar czy gotowe?

Meble robione na wymiar są zwykle droższe od tych z sieciówek, jednak są unikatowe. Poza tym pozwalają zaaranżować nietypowe wnętrza, skosy, poddasza lub zakamuflować drzwi.

