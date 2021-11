Modne paznokcie 2021. Feather manicure, czyli piórka na paznokciach to jeden z najpiękniejszych trendów [zdjęcia - 13.11.21]

Modne paznokcie 2021. Feather manicure, czyli śliczne paznokcie z motywem piór to jeden z najmodniejszych i najpiękniejszych trendów manicure 2021. Feather manicure - motyw piórek na paznokciach zachwyca! Feather manicure, czyli paznokcie ozdobione motywem piór, pasują do długiej płytki, ale świetnie wyglądają też na krótkich paznokciach. Paznokcie feather manicure wyglądają lekko i intrygująco, prezentują się rewelacyjnie, są wręcz hipnotyzujące!Jak wygląda feather manicure na paznokciach? Ten trend podbija serca kobiet. Szukasz pomysłu na modne paznokcie? W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejszy feather manicure. Sprawdź na kolejnych zdjęciach, jak się prezentuje feather manicure i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje >>>>>

