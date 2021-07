Modne paznokcie na lato 2021. Ten jeden kolor na paznokciach jest teraz najmodniejszy [zdjęcia - 31.07.2021]

Ale jest jeden kolor, który dominuje i trafił prosto na szczyt listy najmodniejszych kolorów paznokcie na lato 2021. Tym kolorem jest niebieski.

Niebieski to najmodniejszych kolor w stylizacji paznokci na lato 2021 roku!

Wielką zaletą koloru niebieskiego na paznokcie jest to, że ma niesamowicie wiele odcieni, dlatego można idealnie dobrać odcień niebieskiego dla siebie. Niezależnie od tego, czy będzie to intensywny lazur, stonowany pudrowy błękit czy wyrafinowany granat - w palecie każdy znajdzie coś, co wstrzeli się w gust.