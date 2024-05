Modne paznokcie na lato 2024. Te paznokcie to gorący hit lata - zobacz wzory i pomysły [1.06.2024] Agnieszka Kasperek

W tym sezonie im bardziej błyszczące paznokcie, tym lepiej. Jeden z najmodniejszych kształtów to balerina - ze ściętym czubkiem. Styliści paznokci mają dla kobiet na to lato przepiękne propozycje - zobaczcie wzory i pomysły w galerii. Pixabay.com Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Lato to czas, gdy decydujemy się na zmianę fryzury, makijażu, często wymieniamy też garderobę. Wybieramy odważniejsze stylizacje, w żywych kolorach. Także w manicure lato to czas nowości i gorących trendów. Co jest teraz modne na paznokcie? Pastele czy neony? Jakie wzory czy kolory? Podpowiadamy - zrezygnuj z nudnych beży i brązów, cieliste lakiery schowaj głęboko do szafki. Zobacz, jakie paznokcie są najmodniejsze tego lata.