Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [15.11.2023 r.]

Modne paznokcie na listopad 2023 - zobaczcie zdjęcia

Fiolet, żółty, zielony, koralowy, błękitny - to tylko część propozycji na jesień 2023. Jeśli decydujemy się na spokojną barwę "nude", to świetnym patentem na jej lekkie podkręcenie jest dodanie innego koloru np. do jasnych barw super wygląda kontrast z zielenią, brązem czy pomarańczem.