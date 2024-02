Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy [1.02.24]

Modne paznokcie na luty 2024 - zobaczcie zdjęcia

Fiolet, zielony, koralowy, odcienie niebieskiego - to tylko część propozycji na koniec zimy i przedwiośnie. Jeśli decydujemy się na spokojną barwę "nude", to świetnym patentem na jej lekkie podkręcenie jest dodanie innego koloru np. do jasnych barw super wygląda kontrast z zielenią czy fuksją.