Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [12.05.2024]

Powiększa się grono klientek w salonikach manicure prowadzonych przez Ukrainki

Z miesiąca na miesiąc powiększa się grono klientek, które decydują się na wykonanie hybrydy w salonikach prowadzonych przez Ukrainki.

Ukraińskie manikiurzystki wprowadzają świeży powiew do polskich salonów, mają unikalne, nowe pomysły, są też otwarte na sugestie klientek. Lubią eksperymentować z wzorami.

Niejednokrotnie wystarczy tylko hasło, by ukraińska manikiurzystka zaproponowała wizję wyglądu paznokci dostosowaną do pory roku czy okoliczności. Teraz mamy okazję wybierać wzory i kolory paznokci na wiosnę, wiosenny urlop, spotkanie z przyjaciółmi czy wiosenny manicure od Ukrainek do pracy, na co dzień.