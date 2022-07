Modne paznokcie na sierpień. Ten manicure na lato podkreśla opalone dłonie. Oto najlepsze paznokcie na lato [23.07.2022 r.]

Najmodniejsze paznokcie na sierpień 2022Lato 2022 to różne wariacje na temat manicure w radosnych, intensywnych kolorach, które podkreślą opalone dłonie."Paznokciowe trendy" na lato 2022 zdominowały intensywne barwy, m.in. pomarańczowy, limonka, zieleń, fiolet czy żółty. Wśród ulubionych barw miłośniczek manicure na lipiec 2022 mamy także odcienie różu - wyrazista fuksja, neonowa malina, róż w wersji cukierkowej jak również w delikatnych pastelowych odcieniach. Kolory na paznokciach mają podkreślać piękną opaleniznę, dlatego często w trendach manicure na sierpień pojawiają się odcienie pomarańczowe, fuksja, soczysta zieleń czy błękit a także neonowe kolory. Paznokcie w odcieniach niebieskiego nawiązują z kolei do nadmorskich klimatów. Hitem wśród pomysłów na paznokcie jest łączenie kolorów a także różne zdobienia, takie jak liście, palmy, owoce czy kwiaty.Bardzo modny pomysł na paznokcie na lato to "kolorowy french". Końcówki świetnie wyglądają w kolorze różowym, limonkowym, fioletowym czy turkusie. Sporo kobiet stawia latem na klasykę - zawsze modny tradycyjny manicure french, odcienie nude czy niezastąpiona czerwień.Szukasz inspiracji na modny manicure na lato? W naszej galerii znajdziesz wyjątkowe wzory i pomysły na stylizację paznokci na sierpień 2022. Zobacz, co jest teraz modne! Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato 2022 >>>>>

unsplash.com