Modne paznokcie w kolorze baby blue. Ten wiosenno-letni kolor na paznokciach jest teraz najmodniejszy [zdjęcia - 12.05.2022 ]

Modne paznokcie w kolorze "baby blue". Ten kolor na paznokciach jest teraz najmodniejszy. Wiosenno-letni odcień "baby blue", czyli pastelowy niebieski to kolor, który powraca co roku.Wielką zaletą koloru "baby blue" jest prostota. Pastelowy niebieski jest bardzo delikatny, wygląda dziewczęco a jednocześnie elegancko. Kolor "baby blue" to pastelowy, lekki odcień błękitu, który wygląda świetnie nawet w najprostszej stylizacji paznokci. Klasyczny manicure w odcieniu "baby blue" świetnie sprawdzi się wiosną i latem zarówno na co dzień, jak i na wieczór.Można postawić na wersję klasyczną i zdecydować się na "baby blue" na wszystkich paznokciach. Kolor będzie się prezentował świetnie niezależnie od kształtu płytki. Idealnie sprawdzi się również łączenie dwóch lub więcej kolorów na poszczególnych paznokciach, na przykład w połączeniu z jaśniejszymi kolorami, takimi jak biel, róż czy srebro. Można wykonać french manicure z końcówką w kolorze "baby blue" zamiast białej. Można też zaszaleć jeszcze bardziej i dorzucić brokat albo płatki złota. Taki manicure z pewnością przyciągnie uwagę."Baby blue" podbija serca kobiet. Szukasz inspiracji na modny manicure w kolorze "baby blue"? W naszej galerii znajdziesz wyjątkowe wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz, co jest teraz modne! Zajrzyj do naszej galerii i zobacz najmodniejsze paznokcie 2022 >>>>>

Małgorzata Genca