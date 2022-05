Modne paznokcie w kolorze fuksji. Ten kolor na paznokciach jest teraz najmodniejszy [zdjęcia - 9.05.2022 r.]

Modne paznokcie w kolorze fuksji. Ten kolor na paznokciach jest teraz najmodniejszy. Wielką zaletą tego koloru jest to, iż jest bardzo energetyczny, a jednocześnie wygląda kobieco i elegancko. Kolor fuksja to głęboki i intensywny odcień różu, który wygląda świetnie nawet w najprostszej stylizacji paznokci. Klasyczny manicure w odcieniu fuksji świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wieczór.Można postawić na wersję klasyczną i Zdecydować się na fuksję na wszystkich paznokciach. Kolor będzie się prezentował świetnie niezależnie od kształtu płytki. Idealnie sprawdzi się również łączenie dwóch lub więcej kolorów na poszczególnych paznokciach, na przykład w połączeniu z ciemniejszymi kolorami, takimi jak czerń, szarość czy granat. Można wykonać french manicure z końcówką w kolorze fuksji zamiast białej. Można też zaszaleć jeszcze bardziej i dorzucić brokat albo zwierzęce wzory. Taki manicure z pewnością przyciągnie uwagę.Fuksja podbija serca kobiet. Szukasz inspiracji na modny manicure w kolorze fuksji? W naszej galerii znajdziesz wyjątkowe wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz, co jest teraz modne! Zajrzyj do naszej galerii i zobacz najmodniejsze paznokcie 2022 >>>>>

Patrycja Wanot