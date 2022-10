Modne paznokcie w odcieniach kawy. Oto trend w paznokciach na jesień 2022 [10.10.2022]

Modne paznokcie w odcieniach kawy to dowód na to, jak pora roku wpływa na trendy. Mleczne i bardziej głębokie brązy doskonale będą korespondowały z jesiennymi stylizacjami. Sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na co dzień - z łatwością dopasujesz do nich eleganckie bluzki i koszule, jak również mniej oficjalne jeansy i koszulki. Całości powinna dopełnić złota biżuteria, która pięknie podkreśli kawowy odcień paznokci.