Modne projekty mieszkań Krzysztofa Mirucia. Architekt zmienia mieszkania w apartamenty [29.04.2024 r.]

Projekty mieszkań Krzysztofa Mirucia są oryginalne, modne, praktyczne ale przede wszystkim wyglądają stylowo. Dla tego architekta nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy projekt jest tworzony pod klienta uwzględniając jego upodobania.

Zobaczcie projekty Krzysztofa Mirucia, w których architekt zadbał o każdy szczegół, w którym wszystko do siebie pasuje, jest praktyczne i świetnie wygląda. A co najważniejsze nie kosztuje "miliony". W programie Zgłoś remont to uczestnicy decydują, jaka kwotę chcą wydać na zmiany w swoim domu, a Krzysztof Miruć dostosowuje projekt do budżetu.