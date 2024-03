Modne rozwiązania do kuchni - zdjęcia, inspiracje. Te projekty nie sprawdzą się w małych kuchniach [11.03.24]

Kuchnia to serce każdego domu. Tu nie tylko przygotowuje się posiłki, ale także spędza czas, je, pije poranną kawę, robi kanapki dziecku do szkoły. To wyjątkowe miejsce, które powinno być dobrze zorganizowane. Błędy popełnione przy projektowaniu kuchni mogą się na nas mścić latami.

Przy urządzaniu kuchni warto rozpocząć od utworzenia ciągu ergonomicznego, który pozwoli na ułatwienie codziennych prac. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie lodówki najbliżej wejścia. Obok kuchenki warto umieścić zlew. Ważny jest również blat roboczy, który pozwoli nam na wygodne przygotowywanie posiłków. Szafkę/szufladę z przyprawami warto umieścić w pobliżu kuchenki.

Nie warto kierować się modnymi rozwiązaniami, które pięknie wyglądają, których będą nam zazdrościć znajomi, jeśli są one niefunkcjonalne.