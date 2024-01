Modne upięcia włosów na studniówkę lub wesele. Zobacz najlepsze fryzury okolicznościowe na 2024 rok [12.01.2024 r.]

Jak wybrać fryzurę na wielkie wyjście?

Z fryzurą jest podobnie jak z sukienką, po prostu musi nam się podobać, pasować do urody, wzrostu czy kształtu twarzy. Dzięki wysokiemu upięciu oraz obuwiu na obcasie, możemy dodać sobie nawet 20 centymetrów wzrostu.

Warto wcześniej sprawdzić czy dobrze czujemy się w takiej wersji. Ważne jest nie tylko, by fryzura zachwycała. Powinna być też wygodna. Nie może krępować ani ograniczać ruchów. Fryzura musi być też trwała i przetrwać całonocne tańce. Warto kierować się zasadą kontrastu, by nie przesadzić z nadmiarem dodatków. Jeśli nasza sukienka jest bogato zdobiona, to fryzura powinna być skromna i odwrotnie – do prostej sukienki można zaszaleć z fryzurą.