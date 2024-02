Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają [22.02.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.