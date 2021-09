Modny makijaż na jesień 2021. Odwrócone kocie oko to hit - uwodzicielskie i seksowne spojrzenie [zdjęcia - 11.09.21 r.]

Modny makijaż na jesień 2021.Wyjątkowy makijaż odwrócone kocie oko, czyli "reverse cat eye" to prawdziwy hit na jesień 2021! Sprawdzi się idealnie w ciągu dnia a także na wieczorne wyjście.Odwrócone kocie oko dodaje spojrzeniu głębi. Makijaż jest kobiecy i seksowny, podkreśla spojrzenie i sprawia, że staje się nieco bardziej tajemnicze. W tym trendzie, który stał się hitem makijażu na jesień 2021, skupiamy się nie na górnej, a dolnej linii rzęs.Najmodniejsze kolory makijażu na jesień 2021 to chłodne brązy i szarości. Idealnie sprawdzi się czerń oraz bordo - kolor, który wraca co jesień na usta i paznokcie. Tegoroczny trend opiera się na delikatnej kresce wzdłuż dolnej powieki i na linii wodnej i lekkim "przydymieniu". Smokey eyes w stylu odwróconego kociego oka nie potrzebuje więcej - wystarczy zadbana cera i tusz do rzęs. Na usta można wybrać klasyczną czerwoną szminkę, ale jeśli efekt ma być nieco łagodniejszy i delikatniejszy - można użyć również pomadki w odcieniach nude lub jasnego błyszczyka.Taki makijaż z pewnością przyciągnie uwagę.Zobacz, jak wygląda jeden z najmodniejszych pomysłów na makijaż >>>>>

pixabay.com