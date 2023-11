- Jestem kandydatką na Rzecznika Praw Dziecka właśnie osób młodych. Za nim podjęłam decyzję o kandydowaniu to z nimi rozmawiałam i to ich pytałam - mówi mec. Monika Horna - Cieślak. - Nominacja jest dla mnie zauważeniem i usłyszeniem głosu dzieci i osób młodych.

Mecenas Monika Horna-Cieślak jest współautorką ustawy o ochronie małoletnich, nazywanej "ustawą Kamilka z Częstochowy", a także ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego.

W ostatnim czasie m.in. mecenas Horna - Cieślak zaangażowała się w apel wysłany do m.in. do Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie wyroku obniżającego karę więzienia z 25 do 15 lat dla zabójcy małego Tomusia z Grudziądza. O tej sprawie pisaliśmy: Sąd obniżył wyrok dla zabójcy Tomusia z Grudziądza. Jest apel: "Ten wyrok umniejsza cierpienie i śmierć bezbronnego dziecka"