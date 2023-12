Morderstwo nauczycielki we Włocławku. "Została prawdopodobnie ugodzona nożem przez członka najbliższej rodziny" Katarzyna Piojda

Do morderstwa nauczycielki miało dojść we Włocławku. Kobieta nie żyje, a sprawcą miał być jej syn Pexels.com

Syn zabił matkę - wszystko na to wskazuje, chociaż policja odmawia udzielenia informacji. Do tragedii doszło we Włocławku, a ofiarą jest nauczycielka przedszkola w Choceniu.