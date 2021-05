Motor Lublin - Apator Toruń na żywo. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać w telewizji? Joachim Przybył

Motor Lublin - Apator Toruń na żywo. O której godzinie mecz? Gdzie oglądać w telewizji? To nie będzie łatwy mecz dla "Aniołów", gospodarze to jeden z pretendentów do medalu w tym sezonie, a na torze w Lublinie przepadł wcześniej m.in. Betard Wrocław. Torunianie wierzą jednak w niespodziankę i chcą się zrehabilitować za domową porażkę z Włókniarzem. Zapraszamy na transmisję online z meczu Motor - Apator w piątek 21.05. od godz. 18.00.