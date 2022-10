Mowa ciała kłamców. Zobacz - tak poznasz sekrety mowy ciała kłamców [15.10.22]

Kłamstwo ma krótkie nogi. Mówi się, że prędzej, czy później prawda i tak ujrzy światło dzienne. Czy tak jest w każdym przypadku? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, jak w większości przypadkach rozpoznać sygnały płynące z mowy ciała. To właśnie nasze ciało odzwierciedla nasze emocje.

Sekrety mowy ciała kłamców. Tak rozpoznasz, że ktoś cię okłamuje

Oczy są zwierciadłem duszy? Oczywiście, jednak to nogi mogą zdradzić o wiele więcej. A w szczególności stopy, które wskazują dokładnie kim jesteśmy zainteresowani. Oczy, stopy, co jeszcze? Zmiana tonu, wiercenie się, popełniane błędów językowych - to najczęstsze oznaki głoszenia nieprawdy. Szczegóły w poniższej galerii.