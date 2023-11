Możliwa niższa waloryzacja emerytur i tylko jedna. Aktualizacja tabeli waloryzacji emerytur w listopadzie [15.11.2023]

Podwyższone świadczenia emerytalne i rentowe będą wypłacane od 1 marca 2024 roku. To działanie godnie z obowiązującą ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rząd Zjednoczonej Prawicy zaproponował jeszcze długo przez wyborami zatwierdzenie waloryzacji emerytur i rent 2024 wzrostu wartość emerytur i rent brutto o 12,3 procent. To nieco mniej niż w marcu 2023 roku, jednakże należy pamiętać, że od tego czasu wskaźnik inflacji również spadł. W sierpniu wyniósł on już tylko 10,1 procent i ciągle spada.

Mamy prognozowane wyliczenia waloryzacji emerytur netto

Niektórzy emeryci byli zaniepokojeni, czy w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych może dojść do zmian w obecnym planie waloryzacji przyszłorocznych świadczeń. Uspokajamy - wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów to ustawowy obowiązek.

My prezentujemy dokładne prognozy dotyczące emerytur w 2024 roku po uwzględnieniu waloryzacji procentowej 12,3%. Zapraszamy do sprawdzenia galerii zdjęć. Tam dokładne wyliczenia dla poszczególnych emerytur.

Przyjęta stawka wzrostu wynosi obecnie 12,3 procent i na takie podwyżki zaplanowano podwyżki w budżecie. Ewentualnie jednak może dojść do drobnej obniżki ze względu na szybciej niż przewidywano spadającą inflację. Decyzje w tej sprawie podejmie już nowy rząd.

Platforma Obywatelska obiecywała za to przed wyborami wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc. Należy jednak pamiętać, ze taka waloryzacja byłaby znacznie niższa niż ta marcowa.

Na tę chwilę to jedynie obietnica przedwyborcza, a nie obowiązujące prawo. Patrząc na spadek inflacji trudno więc spodziewać się zmian w prawie bardzo szybko i zmian już w 2024 roku. Prognozy NBP wskazują bowiem, że inflacja w nowym roku sięgnie 4,7 proc. To za mało, by taką drugą waloryzację przeprowadzić.