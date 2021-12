Mushroom blonde - najmodniejszy kolor włosów w sezonie zimowym. Jak wygląda? [zdjęcia - 16.12.21]

Mushroom blonde - najmodniejszy kolor tej zimy

Kto by przypuszczał, że tej zimy będą modne...pieczarki?! A dokładnie pieczarkowy odcień, który króluje ostatnimi czasami w salonach fryzjerskich. Mushroom blonde pochodzi z rodziny chłodnych blondów i świetnie prezentuje się na właścicielkach zarówno długich, jak i krótkich włosów.

Mushroom blonde poleca się szczególnie paniom o chłodnym typie urody. To również świetne rozwiązanie dla cienkich włosów, gdyż kolor ten nadaje optyczne złudzenie większej objętości. Dodatkowo wygląda niezwykle naturalnie i nie wymaga częstych wizyt u fryzjera. Mushroom blonde jest prosty w utrzymaniu - wystarczy odświeżać go mniej więcej co trzy miesiące.

Tak wygląda mushroom blonde - najmodniejszy ocień tej zimy!