Musical "Mamma Mia. Ach te wakacje" na muszli koncertowej w Golubiu-Dobrzyniu

Premiera musicalu "Mamma Mia - Ach te wakacje!" przygotowana przez Grupę Teatralną działającą w Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu została zorganizowana na początku wakacji. Mimo że wystawiano spektakl trzy dni, to wejściówek okazało się za mało. Zrodził się pomysł, by pokazać go na muszli koncertowej. W czasie wakacji nie łatwo było zgrać terminy młodych aktorów i wokalistów, ale udało się.

Dziś publikujemy tylko niewielką część zdjęć ze spektaklu. Więcej już w środę.

W spektaklu występują: Aleksandra Mazurowska, Sandra Tułodziecka, Paweł Lewandowski, Jakub Ziółkowski, Mateusz Siemienik, Mariusz Rumiński, Laura Zakrzewska, Alicja Foksińska, Sandra Panek, Oliwia Błędowska, Natalia Majewska, Ewelina Buler, Agata Trawińska, Marta Lewandowska, Tosia Trawińska, Kinga Krzyżanowska, Amelia Florek, Klaudia Sochacka, Natasza Piotrkowska, Weronika Ziółkowska, Lena Dombrowska, Julita Rutkowska, Oliwia Zygmunt, Nikola Góreczna, Maja Jagielska, Karina Kuczkowska, Julia Kuczkowska, Jakub Paprocki, Jakub Dombrowski, Franciszek Blokowski, Natan Malinowski, Zoja Blumkowska, Oliwier Okruciński, Karolina Bednarska, Marta Nowacka i Zofia Pieczka oraz gościnnie Łukasz Gabryszewski.