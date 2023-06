Muzeum im. Jana Kasprowicza i MDK w Inowrocławiu przypomnieli i „ożywili” stare kujawskie baśnie i legendy. Video i zdjęcia

Powiat inowrocławski może pochwalić się wieloma kujawskimi legendami i baśniami

Wyboru legend i baśni, które wykorzystano przy tworzeniu wystawy dokonali pracownicy inowrocławskiego muzeum. Sugerowali się tym, by miejsce ich akcji dotyczyło terenu dzisiejszego powiatu inowrocławskiego.

- Nasz powiat ma bardzo bogaty dorobek kulturalny, a jednym z jego elementów są osadzone w naszym regionie legendy i baśnie - zauważa starosta Wiesława Pawłowska.

Zaś dyrektor Marcin Woźniak dodaje: - Zaprezentowane legendy i baśnie, to wyszperane historie w dziełach Kolberga czy Jana Kasprowicza. Te najbardziej znane, to na przykład „O Popielu i myszach”. Jest też i taka, którą znamy z baśni braci Grimm. Podobną opowiadano tutaj, na Kujawach. To baśń „O kijaszku i zaczarowanym obrusiku„, czyli to, co bracia Grimm opisali jako „Stoliczku, nakryj się„. Wśród zaprezentowanych baśni jest też i ta „O Rzepisze„, czy „O śpiącym wojsku w Mątwach”. Ogółem „ożywiliśmy” 10 baśni i legend.