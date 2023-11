Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu upamiętniło romską poetkę Papuszę wyjątkowym muralem

- Pomysł uczczenia Bronisławy Wajs podsunęła nam podczas rozmowy Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego. Stworzeniem muralu zajęła się natomiast Edyta Lasota, pracująca w naszym muzeum artystka plastyk - informuje Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza.

Ciekawa jest historia miejsca, w którym powstał mural. Jak przypomina dyrektor Woźniak, porastał je bluszcz. Został on jednak zerwany podczas jednej z wichur. Nie dało się go już z powrotem przymocować. Odsłonięty został za to spory fragment muru, który okazał się idealnym miejscem na to, by zagospodarować je artystycznie.

Tłem stworzonego przez Edytę Lasotę muralu są góry i płynący potok. Znajduje się tam cytat: „W lesie wyrosłam jak złoty krzak”. Jest tam także i sama Bronisława Wajs.