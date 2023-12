MZK Grudziądz wita nowe i sprzedaje stare autobusy. Wymienionych zostanie 12 pojazdów. Zobacz zdjęcia

MZK Grudziądz kupił 12 hybrydowych autobusów solaris

Do Grudziądza w ostatnich dniach przyjechały cztery autobusy hybrydowe marki Solaris. To pierwsze z 12 pojazdów zamówionych przez MZK Grudziądz w maju bieżącego roku. O podpisaniu umowy pisaliśmy: 12 hybrydowych solarisów kupuje MZK Grudziądz

Są to autobusy wyposażone w silniki spalinowe spełniające normę euro 6, wspomagane napędami elektrycznymi. Autobusy są wyposażone w systemy wspierające bezpieczeństwo, klimatyzację, są przyjazne dla osób niepełnosprawnych. To najnowocześniejsze produkty, jakie są dostępne w firmie solaris. A przypomnijmy: do przetargu na zakup hybryd prowadzonego przez MZK stanęła tylko firma Solaris.