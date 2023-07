Na cmentarzu w Pniu pod Bydgoszczą znaleziono kolejny grób antywampiryczny? Tym razem natrafiono na nietypowy pochówek dziecka

„Wampirkę z Pnia”, by nie powstała z grobu, pochowano z sierpem na szyi i z kłódką na palcu stopy. Teraz odkryto grób dziecka, które także pochowano z kłódką, i to twarzą do ziemi.

Prace archeologiczne prowadzone w Pniu niedaleko Ostromecka przynoszą kolejne, niezwykłe znaleziska. Rok temu sensację wzbudziło odkrycie grobu kobiety z sierpem na szyi. - Nie był on położony płasko, ale umieszczony w taki sposób, że gdyby zmarła próbowała wstać najpewniej doszłoby do odcięcia głowy lub poranienia – wyjaśniał nam wówczas prof. Dariusz Poliński z Instytutu Archeologii UMK, pod kierunkiem którego prowadzono badania. W grobie był jeszcze jeden przedmiot często stosowany przy tzw. pochowkach antywampirycznych - zamknięta kłódka. Zamknięta kłódka to symbol zamknięcia pewnego etapu i braku możliwości powrotu do życia. Kolejną taką kłódkę, już czwartą, archeolodzy właśnie znaleźli na badanym cmentarzu w Pniu koło Ostromecka. Tym razem wydobyto ją z grobu 5. może 7. letniego dziecka, którego pochowano w XVII wieku twarzą do ziemi. W dodatku grób ten został później celowo zbezczeszczony, wyciągnięto prawie wszystko poza podudziami.

Wampirka z Pnia - pierwsze takie odkrycie w Polsce

- Wiemy, że dziecko pochowane zostało twarzą do ziemi. Wyraźnie wskazuje na to pozostała część szkieletu i ułożenie stóp. Podczas dalszej eksploracji pojawiła się znowu kłódka – relacjonuje w rozmowie z "Gazetą Pomorską" prof. Poliński, który wraz z grupą badaczy wrócił w lipcu br. do wsi Pień, by kontynuować wykopaliska.

Jak dowiadujemy się - szczątki, które wyciągnięto z grobu dziecka być może rozrzucono obok. Bo wśród odnalezionych w pobliżu kości trojga dzieci był też fragment szczęki z zielonym nalotem, jak u „wampirki z Pnia”. Kolejna ciekawostka – grób dziecka znajdował się blisko grobu „wampirki”, w odległości zaledwie 1,5 do 2 metrów.

Zdaniem prof. Polińskiego - pochowanie dziecka w taki sposób już jest dziwne. Bo najczęściej robiono to inaczej. Groby dzieci, dość często odbiegające od tradycyjnej orientacji wschód- zachód, były płytsze, ułożenie ciała niedbałe. Zdarzało się, że niemowlęta chowano w naczyniach ceramicznych pod progiem. Ale takiego przypadku jak w Pniu, że pochowano dziecko twarzą do ziemi, z kłódką i jeszcze celowo zbezczeszczono grób, to coś niespotykanego.

- W Polsce drugiego takiego pochówku na pewno nie ma. Mamy kolejną zagadkę – przyznaje archeolog.

Prace archeologiczne prowadzone w Pniu niedaleko Ostromecka - nowe odkrycia

Takich zagadek jest tu więcej. Archeolodzy natrafili także na pochówki z fragmentami naczyń ceramicznych ułożonych na jednej z kończyn lub po prawej stronie czaszki. - Ceramika w grobach to pokłosie zwyczajów pogańskich. Naczynia wkładano do grobów jeszcze w XVII w. ale w całości, było w nich jedzenie. Tu mamy naczynie, które przed pochówkiem rozbito i tylko fragment włożono do grobu – informuje prof. Poliński. - To nie może być przypadek, bo groby te znajdują się blisko, niemal stykają się z sobą. W każdym jest fragment ceramiki. Ot, kolejna tajemnica. Podczas tegorocznych poszukiwań archeolodzy natrafili w Pniu na razie na około 20 grobów. Większość pochowków dotyczy ludzi młodych lub dzieci. Większość jest nietypowa, co może potwierdzać przypuszczenie, że mamy do czynienia z cmentarzem dla osób wykluczonych, których się obawiano, takich z którymi nie chciano mieć kontaktu za życia, ale także po śmierci.

Archeologów zaskoczyły też jamy grobowe w trudno dostępnym terenie. - Zakopanie tam zmarłego wiązało się z dużym wysiłkiem, a jednak to zrobiono. Chcemy sprawdzić te szkielety – zapowiadają naukowcy. - Może szykuje się kolejna sensacja!

