Na dożynkach w Łąkiem świętowali rolnicy gminy Skępe

Gmina Skępe podziękowała za tegoroczne plony na dożynkach gminno – parafialnych, które odbyły się w Łąkiem. Rozpoczęto od mszy dziękczynnej, po której podzielono się chlebem upieczonym z tegorocznej mąki, aby nikomu go nie zabrakło do następnych zbiorów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i państwowych różnego szczebla. W tym roku starostami dożynek zostali Marzena Hulicka i Konrad Zalewski z Łąkiego. Oboje prowadzą gospodarstwa rolne, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego.

W części artystycznej zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP w Skępem, utalentowani wokalnie młodzi mieszkańcy gminy oraz chór „Złota Jesień” z Mochowa. Nie zabrakło grochówki prosto z kotła. Imprezę zakończył koncert i zabawa taneczna z zespołem The Brothers.