Na gminnej plaży w Wierzchucinku koło Bydgoszczy powstaną wiosną kolejne atrakcje dla turystów. Zmiany także w Pieczyskach

Plaża nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym przez lata zaniedbana zmienia się krok po kroku w ciekawe turystycznie miejsce. Osoby, które latem odwiedzą plażę mogą nie poznać tego zakątka gminy Sicienko. Wiele zrobiono już w ubiegłym sezonie. Plażowicze zyskali m. in. nowe, rozbudowane pomosty.

Pomosty nad jeziorem w Wierzchucinku są duże, jedne z większych w woj. kujawsko-pomorskim, choć sama plaża jest relatywnie mała. Specjalnie takie zaprojektowano, bo długo od brzegu utrzymuje się płycizna. Inny powód to zyskanie dodatkowego miejsca do wypoczynku i plażowania. Przy dużym obłożeniu kąpieliska, a w upalne dni to norma, część gości korzystać może właśnie z pomostów.