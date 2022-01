Na Kujawy i Pomorze wróci zima! Oto najnowsza prognoza pogody

Prognoza pogody na styczeń 2021

We wtorek (4 stycznia) maksymalna temperatura osiągnie 6 stopni Celsjusza, w środę ( 5 stycznia ) 3, a w czwartek (6 stycznia) zaledwie 1 stopień. We wtorek będzie padał deszcz, w środę przelotnie deszcz ze śniegiem przechodzący w śnieg, zaś w czwartek już sam śnieg, choć tylko przelotnie.

- Chłodem powieje znad Skandynawii, gdzie rozbudował się niż. Możliwe, że krajobraz Kujaw i Pomorza znów się zabieli, ale będzie to raczej słaba zima przechodząca chwilami w przedwiośnie. Nocami temperatura może spadać kilka stopni poniżej zera – mówi synoptyk Rafał Maszewski , autor strony internetowej www.pogodawtoriuniu.

Po 15 stycznia mogą przyjść mrozy

Nasz rozmówca wyjaśnia, że to chwilowe przedwiośnie wcale nie będzie zapowiedzią prawdziwego. Co prawda do około 15 stycznia nie grozi nam prawdziwa zima ani syberyjskie mrozy, ale później sytuacja może się zmienić właśnie w kierunku większych opadów śniegu i znacznego spadku temperatury.