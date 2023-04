Na Noteci trwają przygotowania do otwarcia sezonu żeglugowego w Kujawsko-Pomorskiem

Po zakończonym sezonie zimowym 2022/ 2023 w pierwszej kolejności przywracane są piętrzenia na 12 stopniach wodnych, w większości wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na Noteci dolnej.

- Otwarcie śródlądowych dróg wodnych oznacza, że „Wody Polskie” jako ich główny administrator, zobowiązany jest do stworzenia i zapewnienia jak najlepszych warunków nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. Pełniąc funkcję zarządcy dróg wodnych to nasz obowiązek, ale i w pewnym sensie także przywilej – wyjaśnia nam Edyta Rynkiewicz , rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Bydgoszczy.

Potrzebne są szczegółowe inspekcje

Masz nielegalną rurę? To ci ją zaczopują i jeszcze mogą ukarać - także w regionie

Dodatkowo tory wodne zostały wytyczone na jeziorze Gopło, a także na jeziorach będących na drodze wodnej górnej Noteci do połączenia z Kanałem Górnonoteckim. Dotyczy to także jeziora Szarlej. Montaż pław nawigacyjnych umożliwia bezpieczną żeglugę, przeprawę jednostek pływających.

Miejsca newralgiczne są znakowane

Rumowisko rzeczne to żywy organizm, który ciągle pracuje, przenosi materiał w rzece, akumuluje go w niektórych miejscach albo powoduje erozje dna.

Do czasu przeprowadzenia kolejnego sondowania, codziennie na podstawie spostrzeżeń wodowskazowych oraz informacji otrzymywanych bezpośrednio z terenu, sporządzane są protokoły nawigacyjne, w których określone zostają miejsca newralgiczne - niespełniające minimalnej głębokości tranzytowej dla danej klasy drogi wodnej.

Przeciąganie liny po dnie

Kolejnym elementem kontroli drogi jest trałowanie. Pracownicy „Wód Polskich” wykonują je zwykle za pomocą sondowania lub polegającą na ciągnięciu liny po dnie koryta rzecznego.

W momencie zlokalizowanego niebezpiecznego miejsca, jak złomów drzew, innych przeszkód i obiektów, pracownicy natychmiast przystępują do ich usunięcia. Po tych czynnościach pozostaje wyznaczenie przebiegu szlaku żeglownego, jego granic, rozgałęzień itp. Wykonuje się to za pomocą odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego, zarówno brzegowego, jak i pływającego m.in. pław nawigacyjnych oraz bakenów (to rodzaj boi).

Dopiero po wykonaniu wszystkich tych czynności można otworzyć drogi wodne.