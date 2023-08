Na osiedlu Kazimierza Wielkiego surowce niebezpieczne nie będą przetwarzane? Mamy stanowisko firmy Eko-Opas

W wydanym oświadczeniu radca prawny firmy Eko-Opas wskazuje, że obecnie firma ta zajmuje się zbieraniem odpadów, zgodnie z decyzją marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Ta decyzja zezwala na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego we Włocławku pod adresem ul. Żytnia 2 f. - Wbrew przedstawionym w apelu sugestiom Eko--Opas nie będzie "utylizować skrajnie szkodliwych dla zdrowia odpadów"- czytamy w oświadczeniu. Radca prawny dodaje, że potwierdza to treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w którym stwierdza się, że w ramach prowadzonego zakładu nie będą prowadzone procesy przetwarzania substancji niebezpiecznych.

Zajmująca się skupem surowców wtórnych na osiedlu Kazimierza Wielkiego firma Eko-Opas wydała oświadczenie odnosząc się między innymi do informacji zawartych w ulotce, która była rozpowszechniana na osiedlu, a odnoszących się do działalności tej firmy i jej planów. W ulotce tej zawarte zostały obawy, że w wyniku planowanego rozszerzenia działalności tej firmy w sąsiedztwie domów i mieszkań znajdą się "skrajnie szkodliwe dla zdrowia odpady".

Reasumując radca prawny stwierdza, że alarmistyczne twierdzenia zawarte w apelu do mieszkańców nie odpowiadają prawdzie.

Ponieważ w ulotce -apelu do mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego znalazły się sugestie, że "raporty załączone przez firmę opiniotwórczą wynajętą przez inwestora nie są rzetelne, "omijają powagę sytuacji i wprowadzają w błąd ", radca prawny zapewnia, że to są pomówienia, nie mające podstaw, a naruszające dobre imię właściciela przedsiębiorstwa Eko-Opas oraz autora raportu oddziaływania na środowisko. W związku z tym zapowiada podjęcie " stosownych kroków prawnych" wobec autora ulotki.

Co na to autor ulotki? - Działałem dla dobra mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego - mówi.

W sprawie zamieszania dotyczącego firmy Eko-Opas interpelację do prezydenta Włocławka złożył radny PiS Janusz Dębczyński. Domaga się w niej wyjaśnień od prezydenta Marka Wojtkowskiego oraz apeluje, by nie zostało wydane pozwolenie na budowę.