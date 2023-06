Na plaży w Wierzchucicach pod Bydgoszczą trwa budowa pomostów. A to dopiero początek zmian

Sicienko pozazdrościło innym gminom miejsc rekreacji nad wodą. - Mamy w gminie sporo jezior, a zagospodarowanej plaży z dostępem do wody do tej pory nie było – mówi wójt Piotr Chudzyński. Takim miejscem stać się ma plaża w Wierzchucinku, nad jeziorem Wierzchucińskim Dużym, chętnie wykorzystywana latem do kąpieli i plażowania przez bydgoszczan i okolicznych mieszkańców.

Nigdy nie było tu ratownika, ani żadnej infrastruktury turystycznej, nawet wypożyczalni sprzętu wodnego. Teraz wszystko się zmieni. Władze Sicienka postanowiły zainwestować w to miejsce.