Na rowerach bezpiecznie jedziemy z Białego Boru do Wałdowa Szlacheckiego pod Grudziądzem

Ścieżka rowerowa połączyła Biały Bór z Wałdowem Szlacheckim pod Grudziądzem

Do użytku oddano ścieżkę rowerową Biały-Bór - Wałdowo Szlacheckie. Zbudowano ją wzdłuż drogi powiatowej. W drugim etapie - już lada dzień - inwestycja będzie kontynuowana, aby pieszo-rowerowy trakt zbudować aż do Rudy. Zakończona już część inwestycji kosztowała ponad 5 mln zł z czego 4,5 mln zł to dofinansowanie z pieniędzy unijnych.

Ścieżka z Białego Boru do Wałdowa Szlacheckiego biegnie wzdłuż drogi powiatowej i ma długość ponad 4 km.

Jej budowa kosztowała ponad 5 mln zł

Inwestycja w kwocie 4,5 mln zł została dofinansowana z pieniędzy unijnych, którymi dysponuje marszałek województwa.

- Ścieżka ta zabezpiecza przede wszystkim naszych mieszkańców, dzieci, bo prowadzi do szkoły w Wałdowie Szlacheckim. Ale w drugą stronę prowadzi do dwóch zakładów: firmy Muller, która zatrudnia ok. tysiąca ludzi oraz do Jeronimo Martins Dystrybucja, gdzie pracuje około 600 osób. Dzięki tej inwestycji możemy być pewni, że zabezpieczamy bezpieczeństwo ruchu drogowego. A mieszkańcy Grudziądza mogą tutaj rozwijać swoje pasje rowerowe - mówi Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz.