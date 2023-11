Na Śnieżkę weszli tylko w spodenkach. Śmiałkowie z Lipna pokonali najwyższy szczyt Karkonoszy

Weekendowy wyjazd morsów z lipnowskiego WOPR był obfity w mroźne kąpiele. Miłośnicy morsowania spędzili kilka dni w miejscowości Przesieka w powiecie karkonoskim, która jest mekką dla morsów z całego świata.

Główną atrakcją Przesieki jest Wodospad Podgórnej - ma potrójny spad wody o wysokości 10 metrów. To najczęściej wybierane miejsce do morsowania. Organizowane są tam także nocne kąpiele. Jednak w karkonoskiej wiosce turystycznej miejsc do kąpieli zimą nie brakuje.

Jednak dla morsów z Lipna mroźne kąpiele to mało! Zdecydowali się na zdobycie najwyższego szczytu Karkonoszy oraz Sudetów - Śnieżki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że czterech śmiałków na szczyt góry weszło tylko w spodenkach.

Odważni panowie, którzy pokonali 1602 m n.p.m. w samych spodenkach to: Maciej Korytkowski, Michał Lazarowski, Jakub Wojciechowski, Janusz Cielicki.