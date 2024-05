Na takie dolegliwości pomaga jedzenie truskawek. Oto magiczne właściwości truskawek [21.05.2024 r.]

Truskawki to rośliny wieloletnie

Truskawki - sadzenie, terminy

Truskawki - właściwości odżywcze

Porcja 100 g truskawek zawiera 60 mg witaminy C, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych. Truskawki są również bogate w witaminy z grupy B, witaminę A i E. Składniki mineralne, jakie występują w truskawkach, to między innymi potas (153 mg w 100 g), wapń (16 mg w 100 g), fosfor (24 mg w 100 g).