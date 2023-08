Na takie numery telefonów należy uważać - także w sierpniu. Możesz zapłacić dużo pieniędzy za połączenie [6.08.2023]

Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, w której podejmowane są na nas próby wyłudzenia pieniędzy oraz danych osobowych przy wykorzystaniu telefonu komórkowego. Świadomość i wiedza to kluczowe elementy ochrony przed działaniami oszustów. Dla nich jednak korzystne może być nie tylko to, czy w toku rozmowy przekażemy im cenne informacje, ale to, co powiemy przy odbieraniu telefonu.

Oszustwo naciągaczy przez telefon polega na tym, że dzwonią do nas numery o podwyższonej płatności. Odbierając taki telefon naliczane są koszty. Tak samo gdy oddzwonimy na taki numer. Niektórzy z nich próbują również wyłudzić od nas dane osobowe. Jest to dla nich łatwy sposób, by zarobić dużo pieniędzy.