Na takie numery telefonów nigdy nie oddzwaniaj. Możesz stracić dużo pieniędzy! [10.10.21]

W ostatnich miesiącach coraz częściej obieraliśmy telefony z nieznanych numerów, w sprawie szczepień czy spisu powszechnego. To była okazja także dla osób, które próbowały nas oszukać. Zobaczcie listę podejrzanych numerów, które mogą do nas zadzwonić. Jeśli macie podejrzenie, że to oszustwo to nie odbierajcie i dodajcie numer do czarnej listy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne