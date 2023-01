Na takie oszustwa internetowe trzeba uważać. Zobacz - i o tym pamiętaj, by nie wpaść w pułapki cyberprzestępców [15.01.2023]

Internet stał się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Służy nam do wymiany informacji, rozrywki, zakupów, transakcji bankowych, a wszystko to bez wychodzenia z domu. Coraz częściej i chętniej kupujemy, a także sprzedajemy towary poprzez internetowe serwisy aukcyjne lub portale ogłoszeniowe. Kupując czy też sprzedając przez Internet pamiętajmy o ostrożności. Nie brakuje tam nieuczciwych sprzedawców i kupujących, którzy w łatwy i szybki sposób chcą osiągnąć zysk.

Metody oszustw cyberprzestępców

Z Internetu korzystają także przestępcy, którzy polują na nieostrożnych klientów. Czasami oszuści nakłaniają do kliknięcia na przesłane przez siebie linki, które kierują do fałszywych stron wyłudzających dane dostępowe do konta. Innym razem polecają instalować różne aplikacje, które również umożliwiają im dostęp do naszych kont i kradzież pieniędzy.

A w innych przypadkach udają klientów, którzy chcą od nas kupić towar wystawiony na portalu aukcyjnym i wyłudzają od nas dane, żeby następnie nas okraść.