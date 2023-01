Na takie produkty spożywcze trzeba uważać - szczególnie emeryci. Tak przygotowane są niebezpieczne dla zdrowia [2.01.2023]

Odpowiednie żywienie to sekret zdrowia. Coraz częściej stawiamy na jedzenie ekologiczne, na produkty dostarczane od rolników. Stało się to wręcz modne. Ten trend to akurat plus. Jednak nie zawsze to co ekologiczne na metce jest takie rzeczywiście. Dlatego warto nie dać się oszukać. Ekologiczne to nie takie, które krzywo urosło, ale takie które zostało wyhodowane w odpowiednich warunkach. Tu najlepszym doradcą będą inni klienci.