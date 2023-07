Na takie zarobki można liczyć w polskiej armii. Tyle zarabiają szeregowi, oficerowie i generałowie [25.07.2023 r.]

NOWE Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku

Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie....